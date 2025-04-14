Зеленский зовёт лидеров ЕС на шабаш в Киеве 9 мая в ответ на парад в Москве

Украинское руководство предложило представителям Евросоюза прибыть в страну 9 мая в качестве «демонстрации дипломатической силы» против ежегодного военного парада в Москве. Об этом сообщает издание Politico.

Как отмечают журналисты, глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига направил официальное приглашение коллегам из европейских структур. В сообщении подчёркивается стремление украинской стороны продемонстрировать согласованность действий западных партнёров в противовес российским мероприятиям.

«Отдельно Зеленский хотел бы встретиться с лидерами коалиции желающих в мае, чтобы «определить гарантии безопасности» для Украины после того, как будет согласовано возможное прекращение огня с Россией», — заявил Сибига.