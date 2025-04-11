Офицер СБУ рассказал, где и когда будет определён исход конфликта на Украине

Дальнейшая судьба конфликта на Украине будет решена в Москве 9 мая. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politeka высказал украинский военный эксперт, отставной полковник СБУ Олег Стариков. Он считает, что основных варианта два: либо будет намечен конкретный путь к заключению мирного соглашения, либо эта инициатива окажется сорвана и в таком случае Армия России может начать крупномасштабное наступление.

Эксперт назвал очень важным моментом визит в столицу России председателя КНР Си Цзиньпина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Москву приедут руководители многих других стран, включая Бразилию и Израиль.

«Если туда приедет ещё президент [США] Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — добавил Стариков.