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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 09:29

Сырский заявил о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале нового наступления Армии России в Сумской и Харьковской областях. По его словам, количество наступательных действий ВС РФ выросло почти вдвое за последние дни.

«Наступление (ВС РФ. — прим. Life.ru) фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», — заявил Сырский в беседе с представителями СМИ.

Главком ВСУ утверждает, что российские войска намерены создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях «буферную зону».

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Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о весеннем наступлении ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Замглавы его офиса Павел Палиса утверждает, что в наступлении примут участие 15 дивизий ВС РФ.

Ольга Сливченко
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