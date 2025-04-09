Сырский заявил о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале нового наступления Армии России в Сумской и Харьковской областях. По его словам, количество наступательных действий ВС РФ выросло почти вдвое за последние дни.

«Наступление (ВС РФ. — прим. Life.ru) фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», — заявил Сырский в беседе с представителями СМИ.