Сырский заявил о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале нового наступления Армии России в Сумской и Харьковской областях. По его словам, количество наступательных действий ВС РФ выросло почти вдвое за последние дни.
«Наступление (ВС РФ. — прим. Life.ru) фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», — заявил Сырский в беседе с представителями СМИ.
Главком ВСУ утверждает, что российские войска намерены создать в Харьковской, Сумской и Черниговской областях «буферную зону».
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о весеннем наступлении ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Замглавы его офиса Павел Палиса утверждает, что в наступлении примут участие 15 дивизий ВС РФ.