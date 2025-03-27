«Мы видим подготовку»: Зеленский заявил о весеннем наступлении ВС РФ в двух областях
Зеленский: ВС РФ планируют наступление в Сумской и Харьковской областях
Российские войска рассматривают возможность проведения наступательных операций в районах Сумской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.
«Мы видим подготовку к этой будущей операции. <...> Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — заявил Зеленский.
Он убеждён, что РФ якобы затягивает переговоры, готовясь к новому наступлению весной 2025 года.
Ранее Владимир Зеленский публично опроверг слова заместителя своего офиса Игоря Жовквы, касающиеся присутствия иностранных военных на Украине. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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