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Регион
27 марта, 16:10

«Мы видим подготовку»: Зеленский заявил о весеннем наступлении ВС РФ в двух областях

Зеленский: ВС РФ планируют наступление в Сумской и Харьковской областях

Российские войска рассматривают возможность проведения наступательных операций в районах Сумской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы видим подготовку к этой будущей операции. <...> Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — заявил Зеленский.

Он убеждён, что РФ якобы затягивает переговоры, готовясь к новому наступлению весной 2025 года.

Ранее Владимир Зеленский публично опроверг слова заместителя своего офиса Игоря Жовквы, касающиеся присутствия иностранных военных на Украине. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Полина Никифорова
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