«Мы видим подготовку»: Зеленский заявил о весеннем наступлении ВС РФ в двух областях

Российские войска рассматривают возможность проведения наступательных операций в районах Сумской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы видим подготовку к этой будущей операции. <...> Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию широко открытыми глазами», — заявил Зеленский.

Он убеждён, что РФ якобы затягивает переговоры, готовясь к новому наступлению весной 2025 года.