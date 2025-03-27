Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к мощному наступлению в Сумской и Харьковской областях. Хотя ранее он убеждал украинцев, что им нужно умирать в Курской области, чтобы этого не случилось. Провальную стратегию киевского главаря высмеял военкор Александр Коц.

«Он же сам говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно для того, чтобы предотвратить наше наступление на Сумы. С августа прошло уже более полугода. Украина потеряла на Курщине более 70 тысяч штыков, сотни единиц техники. И теперь отступает», — пишет Коц в своём телеграм-канале.