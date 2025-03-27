«Предотвратил, Володiмир?» Военкор высмеял «гениальную» стратегию Зеленского
Военкор Коц высмеял стратегию Зеленского после слов о наступлении РФ на Сумы
Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к мощному наступлению в Сумской и Харьковской областях. Хотя ранее он убеждал украинцев, что им нужно умирать в Курской области, чтобы этого не случилось. Провальную стратегию киевского главаря высмеял военкор Александр Коц.
«Он же сам говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно для того, чтобы предотвратить наше наступление на Сумы. С августа прошло уже более полугода. Украина потеряла на Курщине более 70 тысяч штыков, сотни единиц техники. И теперь отступает», — пишет Коц в своём телеграм-канале.
Военкор добавил, что после такого ошеломительного фиаско Киева, российские войска смогут без проблем войти в Сумскую область «на плечах противника».
Ранее Зеленский назвал ненависть к русским одной из основных мотиваций которая помогает ему «держаться». А журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Зеленского.
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