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Регион
27 марта, 14:43

«Предотвратил, Володiмир?» Военкор высмеял «гениальную» стратегию Зеленского

Военкор Коц высмеял стратегию Зеленского после слов о наступлении РФ на Сумы

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к мощному наступлению в Сумской и Харьковской областях. Хотя ранее он убеждал украинцев, что им нужно умирать в Курской области, чтобы этого не случилось. Провальную стратегию киевского главаря высмеял военкор Александр Коц.

«Он же сам говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно для того, чтобы предотвратить наше наступление на Сумы. С августа прошло уже более полугода. Украина потеряла на Курщине более 70 тысяч штыков, сотни единиц техники. И теперь отступает», — пишет Коц в своём телеграм-канале.

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Десятки штурмовиков ВСУ бесследно исчезли при переброске в Сумскую область

Военкор добавил, что после такого ошеломительного фиаско Киева, российские войска смогут без проблем войти в Сумскую область «на плечах противника».

Ранее Зеленский назвал ненависть к русским одной из основных мотиваций которая помогает ему «держаться». А журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Зеленского.

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«Тщедушный предатель»: В ГД сравнили Зеленского с Гитлером после признания в ненависти к русским
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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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