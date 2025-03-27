«Тщедушный предатель»: В ГД сравнили Зеленского с Гитлером после признания в ненависти к русским
Шеремет назвал слова Зеленского о ненависти к русским гитлеровскими нарративами
Вся жизнь Владимира Зеленского олицетворяет путь тщедушного предателя, отказавшегося от прошлого, уничтожившего настоящее и лишившегося будущего. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя высказывание главаря киевского режима о том, что его поддерживает ненависть к русским.
«Он стал живым назидательным примером эффективности работы западных технологий, опирающейся на гитлеровские нарративы по расчеловечиванию людей. Его желчные нацистские заявления лишний раз подтверждают необходимость дальнейшего проведения СВО с полной демилитаризацией и денацификацией восставшей нечисти», — отметил парламентарий.
Напомним, Зеленский назвал ненависть к русским главным мотиватором своих действий. При этом, по словам экс-комика, он знает, что в мирное время невежливо использовать это слово.
А ранее журналисты заметили картину с изображением горящего Кремля в кабинете Зеленского. Он признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» его самая любимая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим одним словом описала психическое состояние Зеленского, а сенатор призвал бывшего юмориста подлечить голову.
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