Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что изображение горящего Кремля в кабинете Зеленского подчёркивает его интеллектуальные ограничения. Он отметил, что в России никто не стал бы развешивать картины с изображениями горящих памятников, которые имеют особое значение для мирных граждан Украины.

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придёт в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, чёрной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».