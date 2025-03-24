«Чёрная мечта»: В СФ призвали Зеленского подлечить голову после картины с горящим Кремлём
Сенатор Джабаров: Картина горящего Кремля в кабинете Зеленского — глупость
Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME
Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что изображение горящего Кремля в кабинете Зеленского подчёркивает его интеллектуальные ограничения. Он отметил, что в России никто не стал бы развешивать картины с изображениями горящих памятников, которые имеют особое значение для мирных граждан Украины.
«Человек болен на голову. Нормальному человеку придёт в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, чёрной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Снимок был размещён журналистами Time. Лидер киевского режима в беседе с зарубежным изданием признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» является фаворитом.