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24 марта, 15:59

Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём

Захарова сравнила с психбольницей выбор картин в кабинете Зеленского

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала долго комментировать развешанные в кабинете Владимира Зеленского русофобские картины, на которых изображены горящий Кремль и солдаты ВСУ на российской земле. По её словам, диагноз ясен.

«Психбольница», — коротко ответила Захарова журналисту ТАСС на вопрос о снимках Зеленского на фоне таких картин для интервью зарубежному изданию.

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Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Фото было опубликовано журналом Time. Глава киевского режима признался в интервью иностранному изданию, что у него несколько русофобских картин, но «Кремль в огне» — его любимая.

Татьяна Миссуми
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