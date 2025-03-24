Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала долго комментировать развешанные в кабинете Владимира Зеленского русофобские картины, на которых изображены горящий Кремль и солдаты ВСУ на российской земле. По её словам, диагноз ясен.

«Психбольница», — коротко ответила Захарова журналисту ТАСС на вопрос о снимках Зеленского на фоне таких картин для интервью зарубежному изданию.