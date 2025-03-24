Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём
Захарова сравнила с психбольницей выбор картин в кабинете Зеленского
Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала долго комментировать развешанные в кабинете Владимира Зеленского русофобские картины, на которых изображены горящий Кремль и солдаты ВСУ на российской земле. По её словам, диагноз ясен.
«Психбольница», — коротко ответила Захарова журналисту ТАСС на вопрос о снимках Зеленского на фоне таких картин для интервью зарубежному изданию.
Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Фото было опубликовано журналом Time. Глава киевского режима признался в интервью иностранному изданию, что у него несколько русофобских картин, но «Кремль в огне» — его любимая.