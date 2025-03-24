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Регион
24 марта, 05:14

Зеленский может не дожить до мирной сделки, предупредил полковник армии США

Полковник армии США Дэвис: Зеленский может не дожить до подписания мирной сделки

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину и Владимира Зеленского поторопиться с заключением мирной сделки. Он заявил в своём YouTube-канале, что Россия при желании могла «сравнять Киев с землёй», если бы решила вести полноценные боевые действия.

Дэвис обратил внимание на то, что Зеленский упирается по теме потерянных территорий. По мнению эксперта, ему следует поторопиться, поскольку время не на его стороне.

«Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживёт это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского <…> Время явно не на его стороне», — объяснил отставной американский офицер.

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Напомним, 23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и Украины. А 24 числа там запланирована встреча между Москвой и Вашингтоном. Российская делегация уже прибыла. Её возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.

Андрей Бражников
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