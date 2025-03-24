Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину и Владимира Зеленского поторопиться с заключением мирной сделки. Он заявил в своём YouTube-канале, что Россия при желании могла «сравнять Киев с землёй», если бы решила вести полноценные боевые действия.

Дэвис обратил внимание на то, что Зеленский упирается по теме потерянных территорий. По мнению эксперта, ему следует поторопиться, поскольку время не на его стороне.

«Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживёт это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского <…> Время явно не на его стороне», — объяснил отставной американский офицер.