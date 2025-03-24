Новые страны на карте Украины: кто и на сколько частей разделит Незалежную Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, кто претендует на земли Украины и почему для России важно включить в тему мирных переговоров судьбу исконно русских регионов Незалежной. 23 марта, 21:27 Какие страны могут получить регионы Украины. Коллаж © Life.ru. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения «миротворцев» на Украине становятся более понятными благодаря переговорам РФ и США.

Что это за сроки — он не уточнил. Как не уточнил и то, с чего он вообще взял, что кто-то позволит ему вводить «миротворцев». Вряд ли он не слышал заявления главы российского МИД, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине. Равно как и предупреждений в адрес французского президента Эмманюэля Макрона, вознамерившегося отправлять войска без спросу России, о том, что они в таком случае станут законной целью ВС РФ.

Вряд ли не слышал об этом и польский генерал Веслав Кукула, заявивший, что в Европе готовят множество разных вариантов международной операции на Украине.

Правда, генерал оговорился, что пока операция находится на очень ранней стадии планирования и что подробности соответствующих договоренностей не разглашаются. И подчеркнул, что Варшава свои войска не пошлёт, ограничившись предоставлением логистических коммуникаций. Очевидно, поляки, находящиеся ближе всего к ТВД, как никто другой, понимают, чего будет стоить эта авантюра.

А ведь весной 2022 года польский вице-премьер и фактический глава страны Ярослав Качиньский предлагал ввести на Украину миротворческий контингент НАТО, совершенно не опасаясь войны с Россией.

Ярослав Качиньский. Фото © ТАСС / ZUMA

Тогда они были смелее? Скорее отчаяннее — ведь российские войска в то время держали Киев в полукольце. Казалось, что СВО близка к завершению, а значит, Россия в одиночку будет решать дальнейшую судьбу Украины. А это было недопустимо для Европы, и в первую очередь для тех, кто хотел бы принять непосредственное участие в дерибане территории бывшей Украины.

Как Польша, Румыния и Венгрия будут делить Западную Украину?

Сегодня три страны, непосредственно граничащие с Незалежной на западе, имеют к ней территориальные претензии. Разумеется, неофициально, высказываемые вслух пока только политическими маргиналами. Ключевое слово — «пока». Как только вновь возникнет опасность того, что Россия будет решать, что делать дальше с Украиной, в том числе с территориями, которые они считают «исторически своими», в одиночку, и будущее украинской государственности окажется под огромным вопросом — вот тогда быстро будут высказаны претензии и предприняты действия для их удовлетворения.

Ещё до начала СВО западные эксперты высказывались в том ключе, что Варшава, Бухарест и Будапешт готовы мириться с существованием Украины, но не готовы мириться с её поглощением Россией. В этом случае, когда Украину всё равно будет не спасти, они могут попытаться забрать «своё», получив на то одобрение Брюсселя и Вашингтона.

«Своё» — это весьма внушительная территория в зависимости от аппетитов. Как известно, Румыния претендует как минимум на Черновицкую область (северную Буковину) — и не без основания: численность румынского и молдавского населения в регионе составляет около 20% населения, а в районе Герца их и вовсе около 95%.

Карта Украины после капитуляции режима Зеленского. Инфографика © Life.ru

Это минимум. Если же говорить о максимуме, то Бухарест может претендовать ещё и на Южную Бессарабию. В 2023-м эпатажный румынский сенатор Диана Шошоакэ предложила законопроект, подразумевающий аннексию территорий, принадлежавших некогда Королевству Румыния. Впрочем, и это не максимум. Наиболее радикальные реваншисты заявляют права на всю территорию, которая находилась под контролем Румынии (т.е. была ею оккупирована) во время Второй мировой войны — вплоть до Винницы. Кстати, Бухарест легко раздаёт гражданство жителям этих территорий, чьи предки какое-то время жили под властью королевства, как бы расчищая путь к будущей аннексии.

А в Закарпатской области активно раздаёт паспорта Венгрия — ведь только по официальным данным (по переписи 2001 года) венгров здесь проживает около 13%, в отдельных же районах их большинство.

Куда сложнее ситуация для Польши — поляков на Украине осталось буквально «полторы калеки» на приграничных территориях Галиции. Несмотря на то что реваншисты требуют вернуть всю территорию, некогда принадлежавшую Польше (а это вся Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области), в обществе существует непонимание относительно того, нужна ли стране столь большая депрессивная территория с нелояльным населением, которым придётся давать паспорта. Впрочем, это было раньше. С учётом чудовищной депопуляции вопрос может оказаться исчерпан.

Вторая проблема для Польши — это нежелание иметь общую границу с Россией, кроме небольшого отрезка на Балтике. Кстати, венгерский премьер Виктор Орбан в 2023 году также говорил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией.

Впрочем, надо понимать, что в ситуации «беру, пока дают» эти опасения отойдут на второй план. К тому же европейцы рассчитывают на то, что возможностей дойти до западных границ бывшей УССР у ВС РФ не будет и что между ними и Россией всё же сохранится некое буферное государство.

Буферное государство между Россией и НАТО: одно или два?

Вопрос в том, какое, каковы будут его границы, а главное — кто реально будет его контролировать?

Конечно, для России было бы выгодно, чтобы «санитарная зона» не просто распространялась до границ НАТО, но и чтобы мы её полностью контролировали, однако очевидно, что Запад сделает всё, чтобы этого не допустить. Вариант совместного контроля над гипотетическим буфером мне лично кажется нереалистическим, ибо этот «совместный контроль» рано или поздно приведёт к установлению контроля единоличного. Да и история не знает таких примеров.

НАТО будет сопротивляться созданию «санитарной зоны» на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Если отталкиваться от истории, то единственной работающей моделью видится германская.

На днях Владимир Зеленский выступил против завершения конфликта по линии соприкосновения потому, что «это будет Берлин — никто не вернётся и в половину городов».

«Я сказал честно президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?» — заявил он Трампу. По мнению Зеленского, американский лидер понимает, что Киев юридически не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы.

То есть германский вариант всё же не просматривается, ибо ФРГ и ГДР пусть и не сразу, но взаимно признали друг друга и никогда не предъявляли территориальных претензий и не оказывались на грани войны. Так что тут, наверное, уместнее сравнивать с Северной и Южной Кореей или Северным и Южным Вьетнамом, которые всегда были в состоянии конфронтации. В последнем случае всё в итоге кончилось объединением — не столь мирным, как у немцев, но всё же. И с Кореями всё давно бы закончилось тем же, если бы не воля стоящих за ними игроков.

Вьетнамский или германский сценарий будущего объединения?

Таким образом, мы видим, что в случае сохранения Украины в виде буфера между Россией и НАТО двумя государствами это будет лишь временное решение, даже если окончательное отодвинется на десятки лет. И эти два государства постоянно будут балансировать на грани войны. Такой сценарий уже кажется неизбежным.

Вопрос лишь в границах этих государств, на первых порах — зон оккупации. Безусловно, Коллективный Запад (и тут Трамп, думаю, солидарен с союзниками по НАТО) хотел бы отодвинуть их как можно дальше на восток, мы же — наоборот. Отсюда и все разговоры о «миротворцах». И не просто разговоры, а конкретные намерения. Им важно, как и во время Второй мировой войны, зайти на территорию проигрывающей стороны как можно глубже. И для этого они готовы сыграть по-крупному.

«Коалиция желающих» зайдёт на Украину с самолётами и кораблями

По данным Bloomberg, на встрече глав генштабов союзников в Лондоне достигнуто соглашение, что для обеспечения мира на Украине понадобятся не только сухопутные войска, но также и мощные подразделения ВВС и ВМФ. Сейчас обсуждаются вопросы размещения самолётов, в частности британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания. Агентство также утверждает, что британские и французские «миротворцы» разместятся в крупных городах, портах и ​​на объектах критической инфраструктуры Украины. В Чёрном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики.

Вот и Зеленский утверждает, что есть государства, готовые разместить на Украине свой военный контингент. «Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те, кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — подчеркнул он.

Что ж, насчёт появления на карте новых стран — это он метко оговорился. Или не оговорился?

Повторю, вопрос в границах, и от наших успехов на земле сегодня будет зависеть то, какими они будут в итоге. До бывшей «линии Керзона» или даже до советско-польской границы 1920–1929 гг. они нам вряд ли позволят дойти. Вопрос в том, удастся ли выйти на линию Житомир – Винница, или раздел, как и в Германии, пройдёт по территории столицы…

Авторы Дмитрий Родионов