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24 марта, 13:42

Картину с полыхающим Кремлём заметили в офисе Зеленского

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Фото было опубликовано журналом Time.

Согласно информации издания, у лидера киевского режима есть пара русофобских картин — на одной изображён российский военный корабль, тонущий в Чёрном море, а на другой — бойцы ВСУ на территории РФ. Полотна висят в отдельной комнате, которую бывший комик обустроил под себя. В интервью Зеленский признался, что холст с Кремлем в огне — его любимый.

«Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. <...> Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнём», — пишет журналист Саймон Шустер.

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Ранее стало известно, что Зеленский рассматривает возможность принять предложение президента США Дональда Трампа о капитуляции, что подразумевает отказ Украины от утраченных территорий и амбиций по вступлению в НАТО. Также Киев готов к демилитаризации страны. Взамен режим требует личные гарантии безопасности для Зеленского и его команды.

Александра Мышляева
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