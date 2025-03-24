Картину с полыхающим Кремлём заметили в офисе Зеленского

Журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Фото было опубликовано журналом Time.

Согласно информации издания, у лидера киевского режима есть пара русофобских картин — на одной изображён российский военный корабль, тонущий в Чёрном море, а на другой — бойцы ВСУ на территории РФ. Полотна висят в отдельной комнате, которую бывший комик обустроил под себя. В интервью Зеленский признался, что холст с Кремлем в огне — его любимый.

«Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. <...> Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнём», — пишет журналист Саймон Шустер.