Зеленский согласился подписать акт о капитуляции на условиях Трампа, заявили в Киеве
Экс-министр Рева: Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа
Владимир Зеленский планирует принять предложение президента США Дональда Трампа о капитуляции страны. То есть, Украина готова отказаться от утраченных территорий и идей на вступление в НАТО, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу «Прямой».
Кроме того, киевский режим согласен провести демилитаризацию Незалежной. Единственное, что хочет Украина взамен — личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его свите, говорит Рева.
«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идёт об отказе от территории, речь идёт об отказе от вступления в НАТО, речь идёт о разоружении армии», — сказал он.
Ранее Украина заявляла, что хочет в быстром формате завершить конфликт с российской стороной. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Киев планирует закончить эту историю в текущем 2025 году.
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