Владимир Зеленский планирует принять предложение президента США Дональда Трампа о капитуляции страны. То есть, Украина готова отказаться от утраченных территорий и идей на вступление в НАТО, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу «Прямой».

Кроме того, киевский режим согласен провести демилитаризацию Незалежной. Единственное, что хочет Украина взамен — личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его свите, говорит Рева.

«Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идёт об отказе от территории, речь идёт об отказе от вступления в НАТО, речь идёт о разоружении армии», — сказал он.