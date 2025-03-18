На Украине заявили о готовности быстро завершить конфликт

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году по итогам переговоров с США в саудовском городе Джидда, которые прошли 11 марта. По его словам, встреча дала мирному процессу новый импульс.

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира», — заверил глава украинского МИД в ходе выступления на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.