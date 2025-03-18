На Украине заявили о готовности быстро завершить конфликт
Глава МИД Сибига заявил о готовности Украины завершить конфликт в этом году
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году по итогам переговоров с США в саудовском городе Джидда, которые прошли 11 марта. По его словам, встреча дала мирному процессу новый импульс.
«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира», — заверил глава украинского МИД в ходе выступления на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
Сибига напомнил, что после переговоров в Саудовской Аравии киевские власти поддержали предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. По его словам, Украине очень важно, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный. Перемирие на месяц, продолжил министр, делает мирные усилия сторон намного более эффективными. Он подчеркнул, что Киеву нужны меры по укреплению доверия. Минувшая встреча между делегациями Украины и США ускорила процесс, заметил он и заверил в готовности Незалежной «приступить к реализации результатов встреч в Джидде».
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня по требованию США. Путин поддержал эту идею, но призвал учесть ряд принципиальных моментов. Он подчеркнул, что соглашение должно гарантировать долгосрочный мир, поскольку ВСУ могут использовать это время для наращивания вооружений и мобилизации. Трамп выразил оптимизм по поводу возможного перемирия, в то время как Зеленский продолжает настаивать на вводе войск союзников на Украину. А Сибига обозначил три ключевые позиции Киева в ходе мирных переговоров с Россией.
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