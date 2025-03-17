Сибига: Украина не будет отказываться от территорий и НАТО в мирном соглашении

Украина не намерена официально признавать потерю территорий, отказываться от своего стремления вступить в НАТО и Европейский Союз, а также ограничивать численность своих вооруженных сил в рамках возможного мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига в интервью «РБК Украина».

Отвечая на вопрос о «красных линиях», установленных Киевом, Сибига подчеркнул, что не поддерживает это выражение, но существуют ключевые моменты, которые, по его словам «не подлежат обсуждению».

«Прежде всего, это территориальная целостность и суверенитет Украины. Украина никогда не признает оккупированные территории», — отметил он.

Кроме того, Сибига добавил, что ни одна страна в мире якобы не имеет права накладывать вето на выбор украинского народа относительно участия Украины в различных международных объединениях, включая Европейский Союз и НАТО. Ещё одним важным аспектом, по словам министра, является отсутствие каких-либо ограничений на обороноспособность Украины и мощь её армии.

«Это основные принципы, которые известны нашим партнерам. Для нас важны два принципа: «ничего об Украине без Украины» и «ничего о Европе без Европы», — добавил он, подчеркнув поддержку со стороны союзников.