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17 марта, 10:29

Маски, страсти, заморозка боёв: Астролог предсказал Life.ru исход переговоров Путина и Трампа

Астролог Харрис рассказал, что сулят звёзды переговорам Путина и Трампа 18 марта

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта могут стать стартом для глобальных изменений по всему миру. В этот день особое положение Плутона в начальных градусах Водолея может свидетельствовать о начале обсуждения нового мирового порядка. Астролог и экстрасенс Андрей Харрис поделился этим прогнозом с Life.ru.

«Общение коснётся роли России и США в этом «новом мире», будут обсуждать вопросы сотрудничества на равных правах и прогрессивное будущее. Однако напротив Плутона затаился Марс в знаке Рака, а значит, истинные интересы будут максимально скрывать и нарочито демонстрировать миролюбивую позицию верных партнёров. Это касается «маски» США, которым нельзя до конца верить», — объяснил астролог.

Кроме того, 18 марта ожидается значительное скопление планет в десятом звёздном доме и усиленная активность одиннадцатого дома, что действительно может привлечь внимание к вопросам судьбы человечества. Влияние Сатурна, Солнца, Северного узла и Нептуна в знаке Рыб также указывает на актуальность темы мира. Экстрасенс считает, что лидеры обменяются своими мистическими наблюдениями и ещё более укрепят свои идеи о мире и сотрудничестве.

«Совсем близко расположились Хирон, Меркурий и Венера в знаке Овна. Это означает большой накал страстей. Неожиданно одна из сторон может потерять контроль и начать импульсивные переговоры. То же самое может коснуться и планируемых действий. Будут намечены достаточно быстрые точки реализации, которые приведут к конкретным действиям. Продукт этих переговоров мы сможем наблюдать уже в апреле», говорит Харрис.

Завершением переговорного процесса может стать выработка новой модели взаимодействия между государствами, особенно в контексте новых территорий. Геополитические факторы будут способствовать образованию новых объединений и альянсов. Также будут созданы значительные препятствия для «контрагентов», что вынудит их согласиться с условиями двух держав. Главное внимание будет уделено энергии мира с потенциальной «заморозкой» военных конфликтов, заключил собеседник Life.ru.

Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону
Трамп рассказал о «большом вопросе», который обсудит с Путиным по телефону

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о предстоящем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Эта беседа между лидерами двух стран состоится во вторник, 18 марта. Американский президент выразил уверенность, что разговор станет шагом к улучшению отношений с Москвой.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Ольга Годуненко
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