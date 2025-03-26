«Дикость»: В Крыму осудили Зеленского за картину с горящим Кремлём в его офисе
Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлём в офисе Зеленского
Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME
Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал изображение с пылающим Кремлем и мавзолеем, находящееся в офисе Владимира Зеленского, как проявление дикости. По его словам, только необразованный человек мог повесить такую картину у себя в кабинете.
«Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно», — приводит РИА «Новости» слова Констатинова.
Как подчеркнул Константинов, Зеленский представляет собой политика, который оказался у власти случайным образом. Он отметил, что Зеленский был комиком, причём, на его взгляд, не слишком талантливым, а затем решил заняться политикой, в которой у него нет никакого опыта.
Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Снимок был размещён журналистами Time. Сам Зеленский в беседе с зарубежным изданием признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» является фаворитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём, а в Совфеде призвали экс-комика подлечить голову.