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26 марта, 09:33

«Дикость»: В Крыму осудили Зеленского за картину с горящим Кремлём в его офисе

Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлём в офисе Зеленского

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME

Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал изображение с пылающим Кремлем и мавзолеем, находящееся в офисе Владимира Зеленского, как проявление дикости. По его словам, только необразованный человек мог повесить такую картину у себя в кабинете.

«Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно», — приводит РИА «Новости» слова Констатинова.

Как подчеркнул Константинов, Зеленский представляет собой политика, который оказался у власти случайным образом. Он отметил, что Зеленский был комиком, причём, на его взгляд, не слишком талантливым, а затем решил заняться политикой, в которой у него нет никакого опыта.

Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Снимок был размещён журналистами Time. Сам Зеленский в беседе с зарубежным изданием признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» является фаворитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём, а в Совфеде призвали экс-комика подлечить голову.

Песков увидел уровень духовного состояния Зеленского после картины с горящим Кремлём
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Наталья Демьянова
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