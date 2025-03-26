«Дикость»: В Крыму осудили Зеленского за картину с горящим Кремлём в его офисе

Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал изображение с пылающим Кремлем и мавзолеем, находящееся в офисе Владимира Зеленского, как проявление дикости. По его словам, только необразованный человек мог повесить такую картину у себя в кабинете.

«Необразованный человек, политически неграмотный. Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить. Это дикость и низкая культура, я это так оцениваю. Совершенно бескультурно», — приводит РИА «Новости» слова Констатинова.