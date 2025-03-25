Песков увидел уровень духовного состояния Зеленского после картины с горящим Кремлём
Песков: Картина с горящим Кремлём показывает духовное развитие Зеленского
Зеленский на фоне картин. Обложка © X / TIME
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал фотографию Владимира Зеленского, на которой он позирует на фоне картин с изображением горящего Кремля. По его словам, данное изображение ярко демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния человека, который согласился на такую фотосессию.
Кадры, на которых Зеленский запечатлён с этими картинами, были опубликованы в журнале Time, который взял у него интервью. Песков добавил, что не собирается углубляться в детали, но считает, что подобные снимки не придают положительного имиджа ни тем, кто их создает, ни тем, кто на них изображён.
Напомним, журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Владимира Зеленского. Снимок был размещён журналистами Time. Лидер киевского режима в беседе с зарубежным изданием признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» является фаворитом. Мария Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского после картины с горящим Кремлём, а в СФ призвали Зеленского подлечить голову.