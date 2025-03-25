Песков увидел уровень духовного состояния Зеленского после картины с горящим Кремлём

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал фотографию Владимира Зеленского, на которой он позирует на фоне картин с изображением горящего Кремля. По его словам, данное изображение ярко демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния человека, который согласился на такую фотосессию.

Кадры, на которых Зеленский запечатлён с этими картинами, были опубликованы в журнале Time, который взял у него интервью. Песков добавил, что не собирается углубляться в детали, но считает, что подобные снимки не придают положительного имиджа ни тем, кто их создает, ни тем, кто на них изображён.