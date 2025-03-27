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27 марта, 08:23

Зеленский назвал ненависть к русским главным мотиватором своих действий

Владимир Зеленский назвал ненависть к русским одной из основных мотиваций которая помогает ему «держаться». Слова главаря киевского режима приводит французская газета Figaro.

«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире. Вторая мотивация — это ненависть к русским. Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», — заявил Зеленский.

Третьей мотивацией Зеленский назвал «просто достоинство» Украины и украинцев.

«Дикость»: В Крыму осудили Зеленского за картину с горящим Кремлём в его офисе
«Дикость»: В Крыму осудили Зеленского за картину с горящим Кремлём в его офисе

Напомним, ранее журналисты обратили внимание на картину с изображением горящего Кремля, которая находится в кабинете Зеленского. Сам экс-комик признал, что у него есть несколько картин, выражающих русофобские настроения, но «Кремль в огне» его самая любимая. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом описала психическое состояние Зеленского, а в Совфеде призвали бывшего юмориста подлечить голову.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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