Десятки штурмовиков киевского режима пропали без вести при переброске в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба группировки ВС РФ «Север».

«Сегодня вдовы через социальные сети пытаются найти своих «пропавших без вести» мужей, которых перевели в 225-й ошп и перебросили в Краснополье (Сумская область)», — говорится в публикации.

Подобных объявлений о поиске в Сети уже более 45 штук. Близкие военных ВСУ жалуются, что мужчины перестали выходить на связь. Одной женщине посоветовали поискать информацию про своего супруга в публикациях о подбитом Bradley при атаке на Курскую область.