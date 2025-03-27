Десятки штурмовиков ВСУ бесследно исчезли при переброске в Сумскую область
Десятки штурмовиков киевского режима пропали без вести при переброске в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба группировки ВС РФ «Север».
«Сегодня вдовы через социальные сети пытаются найти своих «пропавших без вести» мужей, которых перевели в 225-й ошп и перебросили в Краснополье (Сумская область)», — говорится в публикации.
Подобных объявлений о поиске в Сети уже более 45 штук. Близкие военных ВСУ жалуются, что мужчины перестали выходить на связь. Одной женщине посоветовали поискать информацию про своего супруга в публикациях о подбитом Bradley при атаке на Курскую область.
Тем временем обстановка в курском приграничье остаётся напряжённо-управляемой. Украинские военные ищут альтернативные пути, чтобы пересечь границу России. ВС РФ шаг за шагом выбивают ВСУ из населённых пунктов и укреплений.
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