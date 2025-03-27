ВСУ не могут найти альтернативные пути пересечения границы под Курском

Обстановка в курском приграничье остаётся напряжённо-управляемой. Украинские военные ищут альтернативные пути, чтобы пересечь границу России, сообщил командир одного из подразделений группировки «Север» ВС РФ с позывным Молот.

«На сегодняшний день обстановка остается напряжённо-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить. Но у них это не получается», — пояснил российский военный в беседе с Минобороны РФ.

Молот уточнил, что российским войскам за короткое время удалось создать достаточно укомплектованную группировку, занимающуюся прикрытием госграницы в Курской области. По его словам, подразделения ВС России успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Российский военный добавил, что ВСУ «прощупывали», пытались проскочить, но у них ничего не вышло. По словам командира, ВС РФ своевременно наносят огневые поражения украинским войскам благодаря воздушной разведке.

В Минобороны отметили, что бойцы «Севера» продолжают продвижение вперёд на передовой. Военные шаг за шагом выбивают ВСУ из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняют противника, захватывают трофеи, а также берут в плен украинских бойцов.