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Регион
27 марта, 07:28

ВСУ не могут найти альтернативные пути пересечения границы под Курском

Командир Молот: ВСУ не удалось найти пути для прорыва границы в Курской области

Обстановка в курском приграничье остаётся напряжённо-управляемой. Украинские военные ищут альтернативные пути, чтобы пересечь границу России, сообщил командир одного из подразделений группировки «Север» ВС РФ с позывным Молот.

«На сегодняшний день обстановка остается напряжённо-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить. Но у них это не получается», — пояснил российский военный в беседе с Минобороны РФ.

Молот уточнил, что российским войскам за короткое время удалось создать достаточно укомплектованную группировку, занимающуюся прикрытием госграницы в Курской области. По его словам, подразделения ВС России успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Российский военный добавил, что ВСУ «прощупывали», пытались проскочить, но у них ничего не вышло. По словам командира, ВС РФ своевременно наносят огневые поражения украинским войскам благодаря воздушной разведке.

В Минобороны отметили, что бойцы «Севера» продолжают продвижение вперёд на передовой. Военные шаг за шагом выбивают ВСУ из населённых пунктов и укреплённых позиций, оттесняют противника, захватывают трофеи, а также берут в плен украинских бойцов.

ВСУ сами загнали себя в ловушку после минирования леса в Курской области
ВСУ сами загнали себя в ловушку после минирования леса в Курской области

А ранее Life.ru писал, что киевский режим пытается деблокировать боевиков, которые оказались окружёнными под Курском. Для этого ВСУ сосредотачивают резервные силы в Сумской области. Однако российские разведчики вскрывают живую силу и технику противника и ликвидируют её.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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