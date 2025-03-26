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Регион
26 марта, 05:27

ВСУ сами загнали себя в ловушку после минирования леса в Курской области

ТАСС: ВСУ наставили мин и отрубили себе путь для отступления в Сумскую область

Военнослужащие ВСУ по приказу командования заминировали лесной массив у Гуева в Курской области, чтобы создать препятствие для прохождения ВС РФ. Однако хитрость сыграла против украинских солдат, которые собственноручно загнали себя в смертельную ловушку, так как теперь они лишены возможности бежать в Сумскую область.

«Бойцы также продолжают уничтожение живой силы в лесных массивах на подступах к Гуево, где ещё остались группы ВСУ. Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — пояснил источник в беседе с ТАСС.

В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы
В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены тела иностранных наёмников без голов и кистей. ВСУ таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда оставляют тела на поле боя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Мария Любицкая
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