Военнослужащие ВСУ по приказу командования заминировали лесной массив у Гуева в Курской области, чтобы создать препятствие для прохождения ВС РФ. Однако хитрость сыграла против украинских солдат, которые собственноручно загнали себя в смертельную ловушку, так как теперь они лишены возможности бежать в Сумскую область.

«Бойцы также продолжают уничтожение живой силы в лесных массивах на подступах к Гуево, где ещё остались группы ВСУ. Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — пояснил источник в беседе с ТАСС.