Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 16:11

В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы

Солдат ВСУ вёл стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

В смартфоне бойца 103 бригады теробороны ВСУ, ликвидированного в Курской области, нашли необычные видеозаписи. На этих записях солдат танцует, поёт, прыгает, наносит на себя различные надписи и иногда разрушает свои личные вещи в гражданских домах.

Одно из сравнительно безобидных видео в качестве примера публикует телеграм-канал «Украина.ру». Как оказалось, ВСУшник не просто развлекался, а зарабатывал деньги таким образом. Он проводил стримы в TikTok, где за вознаграждения от 10 до 50 гривен выполнял различные задания для подписчиков.

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены тела иностранных наёмников без голов и кистей. ВСУ таким образом пытаются скрыть личности убитых, когда оставляют тела на поле боя.

Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирным жителям в Курской области
Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирным жителям в Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar