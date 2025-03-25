В телефоне ликвидированного в курском приграничье ВСУшника обнаружили странные стримы

В смартфоне бойца 103 бригады теробороны ВСУ, ликвидированного в Курской области, нашли необычные видеозаписи. На этих записях солдат танцует, поёт, прыгает, наносит на себя различные надписи и иногда разрушает свои личные вещи в гражданских домах.

Одно из сравнительно безобидных видео в качестве примера публикует телеграм-канал «Украина.ру». Как оказалось, ВСУшник не просто развлекался, а зарабатывал деньги таким образом. Он проводил стримы в TikTok, где за вознаграждения от 10 до 50 гривен выполнял различные задания для подписчиков.