Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирных жителям в Курской области
Боевика ВСУ Юрова приговорили к 15 годам лишения свободы за убийства в Дуровке
Суд приговорил боевика Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимира Юрова к 15 годам лишения свободы за то, что в Курской области он стрелял по российским военнослужащим и мирным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.
Суд приговорил Владимира Юрова к 15 годам лишения свободы. Видео © Telegram / «Военслед»
«Приговором суда Юрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.
6 сентября 2024 года Юров в составе украинских частей незаконно пересёк государственную границу России для совершения террористических актов. В деревне Дуровка Курской области ВСУшник стрелял по российским военнослужащим и угрожал оружием мирному населению, препятствуя эвакуации.
Ранее бойцы ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромской и Николай Тяжкороб получили от 15 до 16 лет за захват Суджи. Украинские военнослужащие в начале августа 2024 года на колонне бронетранспортёров въехали на территорию курского приграничья и участвовали в блокировании Суджи, стреляя в местных жителей. Их задержали в том же месяце.
Telegram / «Военслед»