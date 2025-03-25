Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирных жителям в Курской области

Суд приговорил боевика Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимира Юрова к 15 годам лишения свободы за то, что в Курской области он стрелял по российским военнослужащим и мирным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

Суд приговорил Владимира Юрова к 15 годам лишения свободы. Видео © Telegram / «Военслед»

«Приговором суда Юрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

6 сентября 2024 года Юров в составе украинских частей незаконно пересёк государственную границу России для совершения террористических актов. В деревне Дуровка Курской области ВСУшник стрелял по российским военнослужащим и угрожал оружием мирному населению, препятствуя эвакуации.