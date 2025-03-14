Бойцы ВСУ Одноочко, Погромский и Тяжкороб получили по 16 лет за захват Суджи

В пятницу, 14 марта, суд вынес приговор четверым боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области и стреляли в жителей Суджи. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд приговорил четверых боевиков ВСУ к 15 и 16 годам лишения свободы. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

Украинские военнослужащие Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромской и Николай Тяжкороб в начале августа 2024 года на колонне бронетранспортёров въехали на территорию курского приграничья и участвовали в блокировании Суджи, стреляя в местных жителей. Их задержали в том же месяце.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Одноочко, Погромского и Тяжкороба каждого к 16 годам лишения свободы, Плаксивый осуждён к 15 годам лишения свободы. Все они будут отбывать первые 3 года в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима», — поделились в пресс-службе прокуратуры.