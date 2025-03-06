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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 20:50

Суд приговорил двоих боевиков ВСУ к 16 годам за теракт в Курской области

Второй Западный окружной военный суд признал Николая Милиневича и Сергея Перевозникова виновными в совершении теракта в Курской области. 10 августа 2024 года они, вооружённые боевым оружием, в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ.

Как сообщает СК РФ, в Суджанском районе они препятствовали эвакуации гражданского населения, минировали дороги и применяли оружие для устрашения местных жителей.

Суд приговорил двоих боевиков ВСУ к 16 годам. Видео © Telegram / Следком

3 сентября 2024 года Милиневич и Перевозников были задержаны военными ВС РФ. Суд назначил им наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых 3 года они проведут в тюрьме, а остальные 13 — в колонии строгого режима.

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Ранее суд вынес приговор пилотам ВСУ Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые весной прошлого года перелетели границу на гражданских самолётах с бомбами. Они планировали организовать террористические акты на объектах топливно-энергетического комплекса РФ.

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Telegram / Следком

Артём Гапоненко
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