Суд приговорил к пожизненному полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт
Южный окружной военный суд вынес приговор по делу полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана*, который приказал сбить российский самолёт над Кубанью. Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Дзямана* признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Пожизненное заключение полковник ВСУ должен отбывать в исправительной колонии особого режима.
Ранее полковник ВСУ был включён в список террористов и экстремистов в Российской Федерации. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Напомним, что суд заочно арестовал Дзямана*. В 2024 году он отдал команду уничтожить самолёт Воздушно-космических сил РФ, который осуществлял патрулирование воздуха над Краснодарским краем. Воздушное судно не предназначалось для боевых операций. В результате происшествия погибли 10 членов экипажа.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.
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