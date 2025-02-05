Суд приговорил к пожизненному полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана*, который приказал сбить российский самолёт над Кубанью. Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее полковник ВСУ был включён в список террористов и экстремистов в Российской Федерации. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Напомним, что суд заочно арестовал Дзямана*. В 2024 году он отдал команду уничтожить самолёт Воздушно-космических сил РФ, который осуществлял патрулирование воздуха над Краснодарским краем. Воздушное судно не предназначалось для боевых операций. В результате происшествия погибли 10 членов экипажа.