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Регион
5 февраля, 11:38

Суд приговорил к пожизненному полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана*, который приказал сбить российский самолёт над Кубанью. Суд заочно приговорил его к пожизненному заключению, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Дзямана* признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Пожизненное заключение полковник ВСУ должен отбывать в исправительной колонии особого режима.

По прозвищу Коля Ваяка. Как живёт полковник ВСУ Микола Дзяман, приказавший сбить российский самолёт
По прозвищу Коля Ваяка. Как живёт полковник ВСУ Микола Дзяман, приказавший сбить российский самолёт

Ранее полковник ВСУ был включён в список террористов и экстремистов в Российской Федерации. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Напомним, что суд заочно арестовал Дзямана*. В 2024 году он отдал команду уничтожить самолёт Воздушно-космических сил РФ, который осуществлял патрулирование воздуха над Краснодарским краем. Воздушное судно не предназначалось для боевых операций. В результате происшествия погибли 10 членов экипажа.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Алена Пенчугина
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