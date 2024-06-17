Суд в Москве заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт

В Москве по решению суда заочно арестован полковник Вооружённых сил Украины Николай Дзяман. Он обвиняется в уничтожении российского самолёта в воздушном пространстве РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя <...> Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлёкший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

Как уточняется, украинский полковник командует 138-й зенитной ракетной бригадой (войсковая часть А4608) ВСУ. По данным следствия, он 23 февраля 2024 отдал приказ сбить самолёт Воздушно-космических сил РФ. Он патрулировал воздушное пространство нашей страны, не имел вооружения и вообще не был предназначен для ведения боевых действий. В итоге погибли 10 членов экипажа.