Басманный суд заочно арестовал грузинскую снайпершу Иванеишвили за службу в ВСУ

Служащая в Вооружённых силах Украины снайперша из Грузии Русудан Иванеишвили заочно арестована Басманным судом Москвы по статье о наёмничестве. Всего в уголовном деле фигурируют четыре пособника ВСУ, следует из картотеки суда.

"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", — гласит вердикт служителей Фемиды.

В отношении всех четверых возбуждено дело по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Им грозит до 15 лет заключения.