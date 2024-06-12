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12 июня, 04:08

Басманный суд заочно арестовал грузинскую снайпершу Иванеишвили за службу в ВСУ

Служащая в Вооружённых силах Украины снайперша из Грузии Русудан Иванеишвили заочно арестована Басманным судом Москвы по статье о наёмничестве. Всего в уголовном деле фигурируют четыре пособника ВСУ, следует из картотеки суда.

"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", — гласит вердикт служителей Фемиды.

В отношении всех четверых возбуждено дело по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Им грозит до 15 лет заключения.

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Несколькими днями ранее обвинительное заключение по той же статье было утверждено и в отношении 32-летнего французского наёмника Куэсты Хьюго Джулиана. По информации следствия, иностранец принимал активное участие в боевых действиях с 2022 по 2024 год, получив за работу сумму, эквивалентную почти миллиону рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / syid

Илья Пушкарев
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