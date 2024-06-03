Француза будут заочно судить в ДНР за наёмничество В ДНР прокуратура передала в суд дело наёмника из Франции Куэста Хьюго Джулиана 3 июня, 14:49 Обложка © freepik / Zelenskiy / Official

Прокуратура ДНР передала в суд материалы уголовного дела в отношении гражданина Франции, который воевал в рядах ВСУ за денежное вознаграждение. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)", — уточняется в тексте.

По данным следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2024 года француз числился механиком-водителем разведывательного отделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также он принимал активное участие в боевых действиях против российских войск. Обвиняемый получил за свою "работу" денежную сумму, эквивалентную 900 тысячам рублям. Куэста Хьюго Джулиан был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее в СК России сообщили, что более трёх тысяч иностранных наёмников принимают участие в конфликте на стороне Украины. Большинство из них — граждане США. В апреле этого года началась подготовка для передачи в суд пяти новых уголовных дел, заведённых против американцев Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма, Молдонадо Майкла Пола, британца Эйреса Марка Джона и того самого француза Джулиана.

Авторы Татьяна Миссуми