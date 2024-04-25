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25 апреля, 08:47

Следком раскрыл национальный состав иностранных наёмников на Украине

Более 3,1 тысячи наёмников принимают участие в СВО на стороне Украины

Более 3,1 тысячи иностранных наёмников принимают участие в конфликте на стороне Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Большинство из них — граждане США.

"У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников (в т.ч. 816 из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии)", — говорится в сообщении.

В частности, для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел, заведённых против американцев Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма, Молдонадо Майкла Пола, британца Эйреса Марка Джона и француза Куэста Хьюго Джулиана.

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Ранее бывший сотрудник контртеррористической разведки Франции назвал число своих сограждан, воюющих на стороне ВСУ. По словам Николя Чинкуини, речь идёт о минимум 75 лицах. Причём двое из них — государственные агенты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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