Бразилия заявила о пропаже без вести четырёх наёмников, воевавших за Украину

Четыре гражданина Бразилии, отправившиеся воевать в рядах ВСУ, числятся погибшими или пропавшими без вести. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель МИД южноамериканской страны.

"МИД через Посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырёх бразильцев в российско-украинском конфликте", — сказал источник агентства.

У посольства нет данных, сколько всего бразильских граждан воюет на Украине. Дипломатические сотрудники связались с родственниками погибших для оказания консульской помощи, но оплачивать репатриацию останков власти страны по законодательству не могут.

Согласно данным средств массовой информации, все погибшие добровольцы не прослужили в украинской армии и трёх месяцев. Так, единственная среди них женщина — 39-летняя Талита ду Валле — погибла всего через три недели после приезда, задохнувшись из-за пожара в укрытии. Семья подозревает, что прибывший на родину прах принадлежит другому человеку. Кроме того, родственники обвиняют сослуживцев Талиты в краже её имущества на сумму 70 тысяч реалов (свыше 13,4 тысячи долларов).

Самый молодой погибший бразильский наёмник — 25-летний Антониу Аситиани, студент медицинского факультета. Он бросил учёбу с целью заняться гуманитарными проектами.