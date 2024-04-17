Иностранный легион ВСУ вербует "адекватных" наёмников в Южной Корее

Киев продолжает поиски новобранцев для украинской армии, пытаясь вербовать иностранных наёмников в Южной Корее. По сведениям РИА "Новости", ажиотажа предложение пока не вызывает.

Сообщения о наборе в "украинскую боевую группу" появились в одном из южнокорейских пабликов в Сети. Текст проиллюстрирован видеороликом с боем. Основные требования для соискателей: возраст от 20 до 35 лет, минимальная физическая подготовка и "общая адекватность". Профессиональная подготовка приветствуется. Также большим плюсом указывается специальность боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера.

В качестве контакта в посте размещён пользователь в Telegram, которому нужно направить заявку с анкетными данными. При желании можно расширить биографию информацией о времени и месте прохождения военной службы, а также подтвердить прохождение "квалификационных курсов" или наличие боевого опыта. Пост с "вакансией" дублируют по закрытым telegram-каналам и переводят на корейский язык.