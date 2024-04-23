ВСУ не отдают родственникам тела погибших в боях колумбийских наёмников

Колумбийские наёмники едут воевать на стороне Украины в надежде заработать деньги, однако в итоге после гибели их семьям даже не возвращают их тела. Об этом рассказал РИА "Новости" двоюродный брат бывшего профессионального военного из колумбийской армии Харрисона Астудильо.

Солдат прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб во время боевых действий в марте этого года. Его двоюродный брат объяснил, что отправился на Украину он ради денег.

"Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин... Они не смогли вызволить его тело. Они делают всё возможное, это уже как какая-то битва", — сообщил Альберто.

Теперь семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как добиться возвращения его тела на родину. Собеседники агентства рассказали, что многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат и примкнули к ВСУ. Такой мотив был ещё у одного колумбийца, которого, по словам вдовы, ослепили зарплатой в 15–20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц. Женщина смогла вернуть тело мужа. Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести, говорит она.