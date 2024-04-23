ВСУ не отдают родственникам тела погибших в боях колумбийских наёмников
Семьи не могут вернуть тела колумбийских наёмников, погибших в боях за ВСУ
Колумбийские наёмники едут воевать на стороне Украины в надежде заработать деньги, однако в итоге после гибели их семьям даже не возвращают их тела. Об этом рассказал РИА "Новости" двоюродный брат бывшего профессионального военного из колумбийской армии Харрисона Астудильо.
Солдат прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб во время боевых действий в марте этого года. Его двоюродный брат объяснил, что отправился на Украину он ради денег.
"Думаю, что больше всего (его спровоцировала) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин... Они не смогли вызволить его тело. Они делают всё возможное, это уже как какая-то битва", — сообщил Альберто.
Теперь семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как добиться возвращения его тела на родину. Собеседники агентства рассказали, что многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат и примкнули к ВСУ. Такой мотив был ещё у одного колумбийца, которого, по словам вдовы, ослепили зарплатой в 15–20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц. Женщина смогла вернуть тело мужа. Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести, говорит она.
Россия не раз предупреждала об участии бойцов Иностранного легиона ВСУ. На этой неделе стало известно, что ВС РФ нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске. Также там находились украинские артиллеристы.
Генштаб ЗСУ