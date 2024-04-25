Экс-контрразведчик назвал число французов, воевавших за Украину с начала СВО
Экс-контрразведчик Чинкуини: Не менее 75 французов воевали в ВСУ с начала СВО
Не менее 75 граждан Франции приняли участие в конфликте на Украине в качестве наёмников на стороне ВСУ, заявил экс-сотрудник контртеррористической разведки европейского государства, занимающийся изучением этой темы, Николя Чинкуини. В это число входят убитые, раненые и те, кто смог вернуться на родину.
Также, пишет РИА "Новости", в списке значатся двое мужчин, которых официальный Париж называет "волонтёрами". Они представляются как "гуманитарные работники" — сотрудники некой швейцарской неправительственной организации, — однако на деле, считает собеседник агентства, речь идёт о государственных агентах.
"Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля", — добавил Чинкуини.
По словам бывшего контрразведчика, у него есть информация и о других наёмниках, воевавших на стороне Украины. Однако о них нет достаточных сведений.
Ранее власти Бразилии заявили о пропаже на Украине четырёх своих граждан, вступивших в ряды ВСУ. Они не обладают точной информацией о том, сколько именно бразильцев стали наёмниками.
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