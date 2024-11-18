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18 ноября, 18:15

Командира ВСУ, приказавшего сбить российский самолёт, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внёс в список террористов полковника ВСУ Николая Дзямана*

Полковник ВСУ Николай Дзяман*, который отдал приказ сбить российский военный самолёт над Краснодарским краем, был включён в список террористов и экстремистов в Российской Федерации. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — говорится в перечне.

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Летом московский суд заочно арестовал полковника Дзямана*. Согласно материалам следствия, 23 февраля 2024 года он отдал команду уничтожить самолёт Воздушно-космических сил Российской Федерации, который осуществлял патрулирование воздуха над нашей страной. Этот самолёт не был вооружён и не предназначался для боевых операций. В результате инцидента погибли 10 членов экипажа.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Мышляева
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