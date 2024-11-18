Росфинмониторинг внёс наёмника О'Брайана* в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего за ВСУ наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена*. Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против О'Брайана*. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применения насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы и наёмничестве.

Ранее новозеландский наёмник публиковал угрозы в адрес российских журналистов. В постах на платформе X он открыто выражает свою ненависть к России. Сражающийся за ВСУ призывает к уничтожению страны и угрожает российским журналистам. Особое внимание он уделяет нападкам на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, а также на оператора НТВ Валерия Кожина, который погиб в результате обстрела в Горловке.