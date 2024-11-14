Скандальный галерист Марат Гельман* «‎дослужился» до звания террориста

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов в РФ, туда занесён проживающий за рубежом скандальный галерист Марат Гельман*. Об этом сообщается на сайте ведомства. Коллекционер уже объявлялся в международный розыск по статье УК РФ два года назад.

Гельман* был известен как коллекционер произведений искусства, он возглавлял пермский музей, а затем два года проработал в должности заместителя генерального директора Первого канала. Также он участвовал в создании Фонда эффективной политики.

Напомним, в 2022 году правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана*. Его ищут по уголовной статье, но, в чём именно он подозревается, не раскрывается. Галерист имеет гражданство Израиля, но проживает в Черногории.