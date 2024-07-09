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9 июля, 03:03

Галерист Гельман* оставил в России более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ

Галерист Марат Гельман*. Обложка © ТАСС / Ермохин Сергей

Галерист Марат Гельман*. Обложка © ТАСС / Ермохин Сергей

Уехавший за рубеж коллекционер и галерист Марат Гельман* задолжал в России более 320 тысяч рублей по коммунальным платежам. Информация следует из документа, который есть в распоряжении РИА "Новости".

По информации агентства, Гельман должен по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, более 320 тысяч рублей.

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Многие уехавшие из России иноагенты предпочитают не платить за жильё. Например, не так давно Московский суд взыскал с певицы Земфиры* (настоящее имя — Земфира Рамазанова*) 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. А у актёра Артура Смольянинова* осталось свыше 160 тысяч рублей задолженности по кредитам и неоплаченным штрафам.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Оксана Попова
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