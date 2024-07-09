Галерист Гельман* оставил в России более 320 тысяч рублей долгов по ЖКХ
Галерист Марат Гельман*. Обложка © ТАСС / Ермохин Сергей
Уехавший за рубеж коллекционер и галерист Марат Гельман* задолжал в России более 320 тысяч рублей по коммунальным платежам. Информация следует из документа, который есть в распоряжении РИА "Новости".
По информации агентства, Гельман должен по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, более 320 тысяч рублей.
Многие уехавшие из России иноагенты предпочитают не платить за жильё. Например, не так давно Московский суд взыскал с певицы Земфиры* (настоящее имя — Земфира Рамазанова*) 200 тысяч рублей за долг по коммуналке. А у актёра Артура Смольянинова* осталось свыше 160 тысяч рублей задолженности по кредитам и неоплаченным штрафам.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.