Суд дал пожизненные сроки двум полковникам ВСУ за удары БПЛА по аэродромам РФ

Полковники Андрей Дзяний и Сергей Бурденюк, командовавшие 383-й бригадой беспилотной авиации ВСУ, признаны виновными в организации авиаударов по российским аэродромам. Такой вердикт вынес второй Западный окружной военный суд РФ, заочно приговорив обвиняемых в пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Согласно обвинению, в период с октября по декабрь 2022 года военнослужащие спланировали и осуществили четыре атаки с использованием беспилотников-камикадзе. Воздушные удары были нанесены по авиационным объектам в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. В ходе атак применялись взрывные устройства, что привело к повреждениям инфраструктуры и создало угрозу жизни персонала.

В публикации говорится, что суд квалифицировал действия украинских офицеров как террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший тяжкие последствия. В приговоре подчёркивается, что авиаудары носили системный характер и были частью скоординированной кампании против гражданских объектов на территории России.