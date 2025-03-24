В ДНР вынесли приговор наёмнику ВСУ из Грузии

Российская Генеральная прокуратура сообщила о заочном приговоре, вынесенном судом в Донецке 60-летнему грузинскому гражданину Надиму Хмаладзе. Воевавшему в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве наёмника, назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Хмаладзе к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК РФ.

Основанием для приговора послужило обвинение в участии наёмника в вооружённом конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Следствие установило, что Хмаладзе, прибыв на территорию Украины в марте 2022 года, прошёл специализированную подготовку, включавшую огневое дело и минно-взрывное искусство. Впоследствии он принимал непосредственное участие в боевых операциях против сил ДНР и российских военнослужащих в районе населённых пунктов Ирпень, Гостомель и Буча Киевской области. За свои действия он получил денежное вознаграждение, превышающее 745 тысяч рублей.

Ранее российский суд заочно приговорил Алекси Бибичадзе**, иностранного наёмника из «Грузинского национального легиона»*, к 25 годам заключения. Обвинение основывается на факте незаконного проникновения на территорию Курской области в августе 2024 года, где он совершил ряд преступлений против гражданского населения. В настоящее время Бибичадзе** объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме.