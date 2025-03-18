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18 марта, 11:13

Убийца из «Грузинского легиона»* сядет на 25 лет за зверства в Судже

Наёмника ВСУ Бибичадзе** заочно приговорили к 25 годам за преступления в Судже

Алекси Бибичадзе** на фото держит грузинский флаг. Обложка © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lado Gamsakhurdia

Алекси Бибичадзе** на фото держит грузинский флаг. Обложка © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lado Gamsakhurdia

Наёмник ВСУ Алекси Бибичадзе** из «Грузинского национального легиона»* был заочно приговорён в РФ к 25 годам лишения свободы. Он участвовал во вторжении украинской армии в Курскую область, сообщили в Следственном комитете.

«Доказательства, собранные СКР, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Грузии Алекси Бибичадзе**. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — сказано в публикации.

В августе Бибичадзе** вместе с украинскими подразделениями незаконно пересёк российскую границу в Курской области, где совершил ряд преступлений против мирного населения. Террориста объявили в международный розыск.

Суд в заочной форме назначил ему наказание в виде тюремного срока размером в 25 лет, первые 6 из которых он проведёт в тюрьме, а оставшиеся деньки — в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее ещё один грузинский наёмник Михаил Батурин был приговорён в России к 25 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Его также объявили в международный розыск. Известно, что когда-то он был личным охранником экс-президента Грузии Саакашвили. А британский снайпер Свомпи из «Азова»* отделался 14,5 года.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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