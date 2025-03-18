Полковник рассказал, почему не показывают пленённых под Курском офицеров НАТО
Полковник Сыртланов рассказал о захваченных в плен под Курском наёмниках ВСУ
В ходе боевых действий в Курской области достаточно большое количество иностранных наёмников попали в плен Российской армии, а все остальные были ликвидированы на поле боя. Иностранные граждане воевали на стороне ВСУ, рассказал в интервью сайту MK.Ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Из Германии, Франции, Польши, Великобритании. Очень много из Колумбии. Как видите, разномастные товарищи были», — поделился отставной офицер.
При этом о большом количестве военнопленных знают не все, потому что их просто не показывают журналистам. По словам Сыртланова, со всеми иностранцами сейчас работают следователи и уже в дальнейшем, скорее всего, бойцов покажут и даже назовут их общее количество. Он напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что иностранные наёмники не подпадают под статус военнопленных, поэтому с ними будут обращаться соответствующим образом в рамках возбуждённых уголовных дел по статье «Терроризм».
«Всех показывать сейчас не будут, потому что их на самом деле очень большое количество. Думаю, чуть позже покажут и количество обязательно назовут», – объяснил полковник.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО. Life.ru узнал, что судьбу наёмников, пленённых на территории России, определит государственный суд. В случае удачи их могут обменять на российских военнослужащих.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin