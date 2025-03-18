Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 06:03

Полковник рассказал, почему не показывают пленённых под Курском офицеров НАТО

Полковник Сыртланов рассказал о захваченных в плен под Курском наёмниках ВСУ

В ходе боевых действий в Курской области достаточно большое количество иностранных наёмников попали в плен Российской армии, а все остальные были ликвидированы на поле боя. Иностранные граждане воевали на стороне ВСУ, рассказал в интервью сайту MK.Ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.

«Из Германии, Франции, Польши, Великобритании. Очень много из Колумбии. Как видите, разномастные товарищи были», — поделился отставной офицер.

При этом о большом количестве военнопленных знают не все, потому что их просто не показывают журналистам. По словам Сыртланова, со всеми иностранцами сейчас работают следователи и уже в дальнейшем, скорее всего, бойцов покажут и даже назовут их общее количество. Он напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что иностранные наёмники не подпадают под статус военнопленных, поэтому с ними будут обращаться соответствующим образом в рамках возбуждённых уголовных дел по статье «Терроризм».

«Всех показывать сейчас не будут, потому что их на самом деле очень большое количество. Думаю, чуть позже покажут и количество обязательно назовут», – объяснил полковник.

«Второго шанса не дадим»: Военный эксперт предрёк судьбу иностранных наёмников в ВСУ
«Второго шанса не дадим»: Военный эксперт предрёк судьбу иностранных наёмников в ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО. Life.ru узнал, что судьбу наёмников, пленённых на территории России, определит государственный суд. В случае удачи их могут обменять на российских военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar