Полковник рассказал, почему не показывают пленённых под Курском офицеров НАТО

При этом о большом количестве военнопленных знают не все, потому что их просто не показывают журналистам. По словам Сыртланова, со всеми иностранцами сейчас работают следователи и уже в дальнейшем, скорее всего, бойцов покажут и даже назовут их общее количество. Он напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что иностранные наёмники не подпадают под статус военнопленных, поэтому с ними будут обращаться соответствующим образом в рамках возбуждённых уголовных дел по статье «Терроризм».