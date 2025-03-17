«Второго шанса не дадим»: Военный эксперт предрёк судьбу иностранных наёмников в ВСУ

Россия не позволит иностранным наёмникам, которые сражаются на стороне ВСУ, избежать наказания, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что после обмена эти иностранцы снова возвращались к боевым действиям на стороне Украины. Теперь, по его мнению, они не могут рассчитывать на повторное прощение.

«Кто попадал в обменный фонд, мы их отдавали тем странам, которые делали запросы, а они потом опять возвращались и опять участвовали в боевых действиях. Второго шанса им спасти свою жизнь мы после этого не давали», — пояснил Леонков в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что ранее Россия проявляла снисходительность, отпуская наёмников по просьбам иностранных государств, но ситуация изменилась. Эксперт объяснил, что подход сменился из-за того, что под видом волонтёров и инструкторов на стороне ВСУ действуют профессиональные военные. Он добавил, что они фактически выступают как наёмники и не подпадают под защиту международных конвенций, поэтому с ними применяются более жёсткие меры.