«Второго шанса не дадим»: Военный эксперт предрёк судьбу иностранных наёмников в ВСУ
Военэксперт Леонков: Россия не пощадит наёмников, воюющих за Украину
Россия не позволит иностранным наёмникам, которые сражаются на стороне ВСУ, избежать наказания, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что после обмена эти иностранцы снова возвращались к боевым действиям на стороне Украины. Теперь, по его мнению, они не могут рассчитывать на повторное прощение.
«Кто попадал в обменный фонд, мы их отдавали тем странам, которые делали запросы, а они потом опять возвращались и опять участвовали в боевых действиях. Второго шанса им спасти свою жизнь мы после этого не давали», — пояснил Леонков в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что ранее Россия проявляла снисходительность, отпуская наёмников по просьбам иностранных государств, но ситуация изменилась. Эксперт объяснил, что подход сменился из-за того, что под видом волонтёров и инструкторов на стороне ВСУ действуют профессиональные военные. Он добавил, что они фактически выступают как наёмники и не подпадают под защиту международных конвенций, поэтому с ними применяются более жёсткие меры.
Ранее Life.ru сообщал, что второй Западный окружной военный суд заочно приговорил грузинского наёмника к 25 годам лишения свободы за участие в августовском 2024 года вторжении в Курскую область с украинскими войсками. Он занимался вербовкой, обучением и финансированием наёмников, а также сам участвовал в боевых действиях.
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