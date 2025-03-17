Воевавшего за ВСУ грузинского наёмника заочно приговорили к четверти века колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наёмника из Грузии, который в августе 2024 года участвовал во вторжении в Курскую область вместе с украинскими войсками. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, Кесарели долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наёмников для участия в вооружённом конфликте, а также сам принимал участие в боевых действиях за материальное вознаграждение. В августе 2024 года он незаконно пересёк границу России в составе ВФУ. За свою деятельность он ежемесячно получал от украинских властей не менее 1000 долларов. В настоящее время Кесарели объявлен в международный розыск, суд постановил взять его под стражу.