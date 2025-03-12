Американский наёмник ВСУ стал профессиональным мародёром, продавая «сувениры» из Курской области

Суд заочно приговорил наёмника из США к 23 годам лишения свободы. Американец мексиканского происхождения Роберт Вертман был членом украинского «Интернационального легиона» с апреля 2023 года. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Наёмник выкладывал в Сеть видео после каждой вылазки. © Telegram / Генпрокуратура России

«2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Соединённых Штатов Америки Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана», — сказано в сообщении.

Иностранца признали виновным по статьям «Наёмничество» и «совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий».

По данным Генпрокуратуры РФ, гражданин США сколотил неплохой бизнес, когда был наёмником. После каждой террористической атаки против мирных жителей — в том числе россиян — он занимался мародёрством. В дальнейшем Вертман выставлял в Сети объявления о продаже «сувениров» из зоны боевых действий, некоторые из которых иностранец заполучил в Курской области.

Преуспевшего в онлайн-торговле Вертмана заочно приговорили к 23 годам лишения свободы сразу по нескольким статьям — первые пять лет мародёр проведёт в тюрьме, а остальную часть наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать у него 1,6 млн рублей, которые он получил в качестве оплаты. Вертман объявлен в международный розыск.