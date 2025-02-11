Мародёры из ВСУ устроили погром в Курской области и попали на видео
В Сети появилось видео с бойцами ВСУ, разгромившими гараж жителя Курской области
В Сети распространяется видео с бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые мародёрствуют в Курской области. Ролик записали сами военнослужащие, один из которых в шутку заявил, что купил себе машину.
Видео с мародёрами ВСУ в Курской области. Видео © X / Garry
На кадрах виден гараж одного из местных жителей с разбитым автомобилем. ВСУшники утроили там погром: стреляли в лобовое стекло и фары авто, сняли колёса, а на капоте коричневой краской написали «ВСУ».
Неизвестно, в каком районе мародёрствовали военнослужащие. Нет информации и том, когда происходила съёмка.
Ранее военкор Котенок сообщил о новой попытке прорыва украинской армии в Курской области. По его данным, ВСУ хотели совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понесли серьёзные потери. А Черкасская Конопелька продолжает находиться полностью под контролем ВС РФ.
X / Garry