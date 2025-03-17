Ответ за преступления: В ГД рассказали, что ждёт иностранных наёмников, пленённых в Курской области

Будущее иностранных наёмников ВСУ, попавших в плен в Курской области, определит суд России. Об этом заявил депутат ГД РФ Юрий Швыткин, допустивший, что солдат удачи могут обменять на оказавшихся в плену у Украины российских военнослужащих.

«Если иностранные наёмники не сдаются в плен, они подлежат уничтожению. Если сдаются — всё решается в рамках законодательства. В любом случае должно быть судебное разбирательство, и уже суд принимает решение о привлечении к ответственности», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник издания считает недопустимым простое выдворение наёмников на их родину, так как они должны ответить за преступления, которые совершили в России. При этом у некоторых из них есть шанс быть обменянными на захваченных противником бойцов ВС РФ.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник назвал самые жестокие подразделения иностранных наёмников, среди тех, что вторглись в Курскую область вместе с ВСУ. По рассказам эвакуированных жителей региона можно понять, что больше остальных зверствовали польские наймиты и бойцы «Грузинского национального легиона»*.