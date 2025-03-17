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17 марта, 12:17

Ответ за преступления: В ГД рассказали, что ждёт иностранных наёмников, пленённых в Курской области

Депутат Швыткин: Будущее пленённых под Курском наёмников ВСУ решит суд России

Будущее иностранных наёмников ВСУ, попавших в плен в Курской области, определит суд России. Об этом заявил депутат ГД РФ Юрий Швыткин, допустивший, что солдат удачи могут обменять на оказавшихся в плену у Украины российских военнослужащих.

«Если иностранные наёмники не сдаются в плен, они подлежат уничтожению. Если сдаются — всё решается в рамках законодательства. В любом случае должно быть судебное разбирательство, и уже суд принимает решение о привлечении к ответственности», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник издания считает недопустимым простое выдворение наёмников на их родину, так как они должны ответить за преступления, которые совершили в России. При этом у некоторых из них есть шанс быть обменянными на захваченных противником бойцов ВС РФ.

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Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник назвал самые жестокие подразделения иностранных наёмников, среди тех, что вторглись в Курскую область вместе с ВСУ. По рассказам эвакуированных жителей региона можно понять, что больше остальных зверствовали польские наймиты и бойцы «Грузинского национального легиона»*.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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