Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что, по данным, полученным от эвакуированных жителей Курской области, иностранные наемники в рядах ВСУ — в частности из Польши и «Грузинского национального легиона»*, — проявили особую жестокость. В эфире телеканала «Россия-24» дипломат сообщил, что свидетельские показания указывают на причастность этих групп к особо жестоким преступлениям в регионе.

«Показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть. И как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, отличались представители «Грузинского легиона», и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками», — рассказал Мирошник.

Он добавил, что точные данные о количестве иностранных наемников, совершивших военные преступления в Курской области, будут обнародованы позже, после дачи показаний пленных. Он подчеркнул, что все виновные в жестоком обращении на территории Курской области понесут наказание и окажутся на скамье подсудимых.

Ранее стало известно, что испаноязычные наёмники отказались от участия в боевых действиях на Украине и сбежали после того, как командование ВСУ отправило их на выполнение задания. Известно, что группа иностранцев покинула позиции после того, как их перебросили в лесной район к юго-западу от Гоголевки, расположенной в Суджанском районе Курской области.