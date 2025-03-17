Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило группу испаноязычных наёмников в лесной район к юго-западу от Гоголевки, расположенной в Суджанском районе Курской области. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, эти наемники отказались участвовать в боевых действиях и покинули свои позиции.