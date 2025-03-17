Испаноговорящие наёмники ВСУ отказались участвовать в боевых действиях и бежали
ТАСС: ВСУ перебросили к Гоголевке под Суджей группу испаноговорящих наёмников
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило группу испаноязычных наёмников в лесной район к юго-западу от Гоголевки, расположенной в Суджанском районе Курской области. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, эти наемники отказались участвовать в боевых действиях и покинули свои позиции.
«В лесной массив юго-западнее Гоголевки были переброшены несколько испаноязычных наемников, предположительно, из Колумбии. Столкнувшись с артиллерийским огнем ВС РФ, они отказались от участия в боях и, понеся потери, бежали в сторону Юнаковки» , — сообщил источник агентства.
Life.ru и ранее писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО.