Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 08:24

Испаноговорящие наёмники ВСУ отказались участвовать в боевых действиях и бежали

ТАСС: ВСУ перебросили к Гоголевке под Суджей группу испаноговорящих наёмников

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM/ DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило группу испаноязычных наёмников в лесной район к юго-западу от Гоголевки, расположенной в Суджанском районе Курской области. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, эти наемники отказались участвовать в боевых действиях и покинули свои позиции.

«В лесной массив юго-западнее Гоголевки были переброшены несколько испаноязычных наемников, предположительно, из Колумбии. Столкнувшись с артиллерийским огнем ВС РФ, они отказались от участия в боях и, понеся потери, бежали в сторону Юнаковки» , — сообщил источник агентства.

Life.ru и ранее писал, что в Курской области российские войска держат «в котле» десятки иностранных наёмников из заградительных отрядов, которые расстреливали солдат ВСУ за бегство с поля боя. Кроме того, сообщалось, что в окружении в Курской области оказались примерно 30 офицеров НАТО.

«Нас отстреливают!» Наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи
«Нас отстреливают!» Наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar