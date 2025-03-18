Британского снайпера Свомпи из «Азова»* настигло возмездие за зверства в Донбассе

Российский суд заочно приговорил гражданина Британии Кристофера Гаррета с позывным Свомпи к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника, за свою «работу» он получил почти 4 миллиона рублей. Детали вынесенного судебного решения приводятся на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Гаррета. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сказано в тексте.

Суд согласился с гособвинителем и заочно приговорил Свомпи к 14 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Как доказало следствие, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет добровольно воевал в составе нацбата «Азов»* в Донбассе. В 2018 году снайпер уехал на родину. Вернулся Гаррет на Украину в феврале 2022 года и был зачислен в Интернациональный легион, в составе которого воевал против Российской армии вплоть до ноября 2024 года. Гарретт сам хвастался в соцсетях, что ведёт обучение 700 солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наёмника из Грузии, который в августе 2024 года участвовал во вторжении в Курскую область вместе с украинскими войсками.