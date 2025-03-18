Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 09:02

Британского снайпера Свомпи из «Азова»* настигло возмездие за зверства в Донбассе

Суд в ДНР заочно приговорил к 14,5 года британца, воевавшего с «Азовом»*

Кристофер Гаррет. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bring_me_the_swampy

Кристофер Гаррет. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bring_me_the_swampy

Российский суд заочно приговорил гражданина Британии Кристофера Гаррета с позывным Свомпи к тюремному заключению за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмника, за свою «работу» он получил почти 4 миллиона рублей. Детали вынесенного судебного решения приводятся на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Гаррета. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сказано в тексте.

Суд согласился с гособвинителем и заочно приговорил Свомпи к 14 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Как доказало следствие, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет добровольно воевал в составе нацбата «Азов»* в Донбассе. В 2018 году снайпер уехал на родину. Вернулся Гаррет на Украину в феврале 2022 года и был зачислен в Интернациональный легион, в составе которого воевал против Российской армии вплоть до ноября 2024 года. Гарретт сам хвастался в соцсетях, что ведёт обучение 700 солдат ВСУ.

Полковник рассказал, почему не показывают пленённых под Курском офицеров НАТО
Полковник рассказал, почему не показывают пленённых под Курском офицеров НАТО

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наёмника из Грузии, который в августе 2024 года участвовал во вторжении в Курскую область вместе с украинскими войсками.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar